Inglaterra vence de novo e lidera, Retegui voltou a marcar pela Itália

A síntese deste domingo de qualificação para o Euro'2024.

A Islândia, que na primeira jornada perdeu em casa da Bósnia-Herzegovina (3-0), redimiu-se e goleou por 7-0 na deslocação ao Liechtenstein, com golos de Davio Olafsson (três minutos), Hákon Haraldsson (38), Aron Gunnarsson (48, 68 e 73 de penálti), Andri Gudjihnsen (85) e Micael Ellertsson (87).

A Eslováquia, que vinha de um comprometedor empate a 0-0 em casa com o Luxemburgo, venceu por 2-0 na receção à Bósnia-Herzegovina, com golos de Robert Mak (13 minutos) e Lucas Haraslin (40), e segue na segunda posição do Grupo J, com quatro pontos, a dois de Portugal.

Bósnia-Herzegovina e Islândia, ambas com três pontos, seguem nas terceira e quarta posições, respetivamente, enquanto o Luxemburgo é quinto, com um, e o Liechtenstein é sexto e último, ainda sem qualquer ponto somado e com 11 golos sofridos e nenhum marcado.

No Estádio do Wembley, a Inglaterra venceu por 2-0 a Ucrânia, com golos de Harry Kane (aos 37 minutos) e Bukayo Saca (40), e lidera isolada o Grupo C da fase de qualificação, com seis pontos, contando por vitórias os jogos realizados.

Depois da entrada em falso com a derrota em casa frente à Inglaterra (2-1), a Itália foi vencer por 2-0 a Malta e alcançar o primeiro triunfo no grupo, com golos de Mateo Retegui (15 minutos) e Matthew Guillaumier (27), na própria baliza.

Com este triunfo, a Itália ascendeu à segunda posição do grupo, com três pontos em dois jogos, em igualdade pontual com a Macedónia do Norte, terceira, que ainda só disputou um encontro. Ucrânia e Malta seguem nas posições seguintes, sem pontos.

A Eslovénia, que vinha de um triunfo no Cazaquistão (2-1), venceu por 2-0 na receção a San Marino, com golos de Benjamin Sesko (56 minutos) e Roberto di Maio (60), na própria baliza, e isolou-se na liderança do Grupo H, com seis pontos.

O Cazaquistão surpreendeu a Dinamarca e converteu um resultado desfavorável de 0-2, com um bis de Rasmus Hojlund (21 e 36 minutos), numa vitória por 3-2, com golos de Bakhtiyon Zaynutdinov (72 de penálti), Askhat Tagybergen (86) e Abat Ayunbetov (89).

A Finlândia conquistou os primeiros pontos, ao vencer por 1-0 na Irlanda do Norte, com um golo de Benjamin Kallman (28 minutos), e segue no grupo das quatro seleções com três, entre a líder Eslovénia, com seis, e San Marino, sem pontos.