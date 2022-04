Inglaterra proíbe desportistas de publicitarem apostas

Alterações entram em vigor a 1 de outubro, antes da esperada "avalanche" publicitária que acompanhará o Mundial'2022, em novembro e dezembro

As celebridades, incluindo as do desporto, não poderão participar em anúncios relacionados com apostas, anunciou o regulador britânico do setor da publicidade (CAP, "Comittee of Advertising Practice"). Estas restrições têm por objetivo proteger os grupos mais vulneráveis e suscetíveis de serem influenciados, como são por exemplo os menores de 18 anos.

Os estádios e os equipamentos vestidos pelos jogadores estão também abrangidos por esta alteração na lei, assim como imagens retiradas de videojogos.

Estas medidas entrarão em vigor a 1 de outubro e a data não é inocente: tem em vista o Mundial do Catar (entre novembro e dezembro deste ano), altura em que tradicionalmente as casas de apostas, tal como a generalidade das empresas, fazem um investimento maior em publicidade.

"Os dias de anúncios a apostas com estrelas do desporto, videojogos e outrios conteúdos com um forte apelo abaixo dos 18 anos têm os dias contados", afirmou o diretor do CAP, Shahriar Coupal.

Atualmente, são várias as personalidades do desporto que surgem em anúncios a casas de apostas, com José Mourinho à cabeça. O treinador da Roma, que passou por Chelsea, Manchester United e Tottenham, surge em anúncios da casa Paddy Power, tal como Jack Wilshere, antigo jogador do Arsenal.

No ano passado, Paul Merson, que também jogou nos "gunners", confessou o seu vício pelo jogo, admitindo num documentário que os anúncios televisivos são "um dos principais gatilhos". Depois, tornou-se um ativista pela mudança das leis que regulam as apostas, tendo recentemente afirmado à BBC Sport que fica "enojado" ao ver antigos jogadores e treinadores a aparecerem em anúncios.