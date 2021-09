Inglaterra, Espanha e agora Itália: o futuro de Pogba e as alternativas para 2022

Pogba termina contrato com o United no final da época

Empresário do jogador abre possibilidade para retorno do médio à equipa da Juventus.

Nas últimas semanas, rumores anunciaram o alegado interesse do Real Madrid na contratação de Paul Pogba. Com o contrato com o Manchester United a encerrar em junho de 2022, o médio francês ficaria livre para se transferir para a equipa espanhola. Apesar dos rumores, o jornal AS afirmou este sábado que os avanços da equipa merengue podem sofrer um abalo... provocado em Itália.

Isso porque o empresário do atleta, Mino Raiola, teria maior interesse em levar o jogador de 28 anos de volta para a Juventus, onde jogou por quatro épocas (2012 a 2016).

"O contrato de Pogba expira no próximo ano. Vamos conversar com o Manchester United e ver. Certamente que Turim ficou no coração e ele preocupa-se muito com essas coisas. A possibilidade de ele voltar à Juventus está aí, mas também depende da Juve", explicou Raiola ao AS.

Apesar das declarações, as possibilidades para o futuro de Pogba ainda são muitas. O Real Madrid não pretenderá desistir do jogador. Porém, até mesmo o bom momento do Manchester United, com o regresso de Cristiano Ronaldo, podem fazer o médio francês continuar em Inglaterra.