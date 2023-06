Inglaterra, adversária de Portugal, faz o pleno na fase de grupos do Euro sub-21

Ingleses fecharam a fase de grupos com uma vitória sobre a Alemanha, seguindo para os quartos de final, onde vão encontrar Portugal, sem qualquer golo sofrido.

A Inglaterra, adversária de Portugal nos quartos de final do Europeu sub-21, terminou esta quarta-feira a fase de grupos da prova com um pleno, após ter vencido a Alemanha por 2-0.

Depois de ter derrotado a Chéquia e Israel pelo mesmo resultado, os ingleses colocaram-se em vantagem logo aos quatro minutos, por intermédio de Cameron Archer, aumentando-a aos 21', por Harvey Elliott.

A seleção inglesa fechou a fase de grupos do Euro com três vitórias, seis golos marcados e uma baliza intacta, defrontando Portugal no domingo, às 17h00.

À mesma hora, Israel venceu a Chéquia por 1-0, assegurando o segundo lugar do Grupo C, pelo que irá enfrentar a anfitriã Geórgia - venceu Portugal na jornada inaugural e terminou o grupo como líder - nos "quartos".

Nos outros jogos dos quartos de final, a Espanha vai defrontar a Suíça, ao passo que a França vai medir forças com a Ucrânia. Caso Portugal vença Inglaterra, irá encontrar nas "meias" a seleção que triunfar no jogo entre Geórgia e Israel.