Informações contrastantes em Espanha sobre a "novela Haaland": Real e Barça na disputa

Avançado do Borussia Dortmund deverá deixar o clube alemão.

Erling Haaland continua a ser protagonista de uma longa novela de mercado de transferências e a "luta" entre os rivais espanhóis, Barcelona e Real Madrid, parece estar ao rubro.

Se por um lado o jornal "Marca", citando o "L'Esportiu", afirma que o Barcelona está a "apertar o cerco" ao avançado do Borussia Dortmund, o jornal "As" garante que o internacional norueguês quer deixar o emblema alemão já na janela de transferências de verão e já deu o "sim" ao Real Madrid.

De acordo com o "L'Esportiu", Xavi Hernández, treinador do Barça, já terá mesmo entrado em cena na tentativa de fazer o jogador rumar ao emblema "blaugrana", tendo-se reunido esta semana com o avançado em Munique, acompanhados de Jordi Cruyff.

Quanto ao Real Madrid, e segundo o "As", o desejo do jogador em sair já do Borussia acaba por ser um problema para os "merengues", que pretendem contratar Kylian Mbappé primeiro. O objetivo seria que o internacional norueguês continuasse mais uma época no emblema alemão, auferindo o salário que teria mais tarde no Real.