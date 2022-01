Infantino sugere a realização de Campeonatos da Europa bienais

"Os Europeus também podiam ter a mesma cadência" como a que é desejada pela cúpula da FIFA para os Campeonatos do Mundo, considerou o dirigente suíço-italiano

Gianni Infantino, presidente da FIFA, em defesa, mais uma vez, da realização de Mundiais de dois em dois anos, sugeriu a aplicação da mesma periocidade em relação aos Europeus, competição organizada pela UEFA a cada quatro anos.

"O mais importante é que [o Mundial bienal] é positivo para a proteção das ligas nacionais e para os próprios futebolistas. Haveria menos jogos com uma pausa em julho. Na Europa há oposição, mas esta é uma forma mais inclusiva. Os Europeus também podiam ter a mesma cadência", afirmou o líder da FIFA.

À italiana "Radio Anchio Sport", Infantino assegurou que a mudança de calendário do Mundial é um desejo coletivo, realçou a viabilidade desportiva da ideia e identificou benefícios de cariz financeiro e económico que seriam causados com a medida.

"Não é uma petição minha, mas sim do congresso da FIFA, que pediu um estudo sobre a sua viabilidade. Fizemos um muito sério. Do ponto de vista desportivo, funcionaria e o impacto económico [associado] é positivo", acrescentou o presidente da FIFA.

Apesar da reprovação de várias entidades desportivas, o organismo que tutela o futebol mundial antecipa subida de receitas de bilheteira, patrocínios e direitos de transmissão televisiva com Mundiais de dois em dois anos.

A FIFA, que conta, para já, com o apoio de 165 federações nacionais, prevê um impacto de 180 mil milhões de euros na economia, bolo esse que pode "diminuir o fosso" entre a Europa e o resto do Mundo, encurtar a margem que separa "ricos e pobres", "grandes e pequenos" e permitir um investimento "em todo o planeta".

A proposta da FIFA será discutida e votada em março do próximo ano (2022). As 55 federações da UEFA e Confederação Sul-Americana (CONMEBOL), com apenas dez, mas incluindo o Brasil e a Argentina, recusam a mudança do calendário.