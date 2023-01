Infantino sai em defesa de Umtiti e Banda: "Vamos gritar a alto e bom som..."

Dupla do Lecce foi alvo de cânticos racistas provenientes de adeptos da Lázio.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, saiu ontem em defesa de Samuel Umtiti e Lameck Banda, dupla que representa os italianos do Lecce e que foi alvo de cânticos racistas por parte de adeptos da Lázia, na partida relativa à Serie A entre ambas as equipas.

Por via de uma publicação no Instagram, Infantino mostrou-se solidário com ambos os jogadores e apelou a que a grande maioria dos adeptos silenciem quem adota comportamentos racistas.

"Estou solidário com Samuel Umtiti e Lameck Banda - vamos gritar a alto e bom som: Não ao racismo! Que a vasta maioria dos adeptos, que são boas pessoas, tomem posição e calem todos os racistas de uma vez por todas!", pode ler-se.

É de referir que, após a partida, que terminou com uma vitória do Lecce por 2-1, vários adeptos da equipa entoaram o nome de Samuel Umtiti, que não aguentou as lágrimas. Mais tarde, recebeu um abraço do presidente Saverio Sticchi Damiani.

