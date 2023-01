Infantino responde às críticas: "Se ajudar um colega de equipa de Pelé..."

Presidente da FIFA foi muito criticado depois de ter sido visto a tirar uma selfie junto do corpo de Pelé.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, recorreu na terça-feira às redes sociais para abordar as críticas de que foi alvo após ter sido visto a tirar uma selfie junto do corpo de Pelé, cujo velório decorreu na segunda-feira em Vila Belmiro, nome pelo qual é conhecido o estádio do Santos.

Por via de uma publicação no Instagram, o dirigente revelou-se "consternado" pelas críticas, explicando terem sido membros da família e antigos colegas de equipa de Pelé a pedirem para tirarem uma fotografia juntos. Salientou ainda a admiração que sente pelo "Rei" Pelé, que vai passar a batizar o estádio da sede da FIFA.

Eis a mensagem na íntegra:

"Acabei de aterrar da minha viagem ao Brasil, onde tive o privilégio de participar na bonita homenagem a Pelé que aconteceu em Vila Belmiro, em Santos. Estou consternado após ter sido informado de que aparentemente estou a ser criticado por algumas pessoas por ter tirado uma selfie e fotografias na cerimónia de ontem.

Eu gostaria de clarificar que senti muita honra e humildade por colegas de equipa e membros da família do grande Pelé me terem pedido se poderia tirar algumas fotografias com eles. E claro que aceitei de imediato.

No caso da selfie, colegas de equipa de Pelé pediram-me para tirar uma selfie de nós todos juntos, mas não sabiam como o fazer. Então, para ser atencioso, eu peguei no telemóvel de um de eles e tirei a fotografia para ele

Se ajudar um colega de equipa de Pelé causa criticismo, fico feliz em recebê-lo e irei continuar a ser atencioso para quem contribuiu na escrita de páginas lendárias de futebol.

Sinto muito respeito e admiração por Pelé e nunca faria nada desrespeitoso na cerimónia de ontem. Espero que aqueles que publicaram ou disseram coisas sem saberem ou procurarem informação possam ter a decência e coragem de admitirem que estavam errados e corrijam o que disseram

O mais importante, de qualquer forma, é prestar tributo ao Rei Pelé e, após ter sugerido humildemente que os nossos 211 membros associativos batizem pelo menos um estádio com o seu nome, nós iremos dar o exemplo ao batizar o estádio da nossa sede com o nome "Estádio Pelé - FIFA Zurique". Um abraço e viva o Rei!".