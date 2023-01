Infantino recebe chuva de críticas após ter tirado selfies junto do corpo de Pelé

Presidente da FIFA marcou presença no velório do astro brasileiro, em Vila Belmiro, mas atraiu atenção pelos piores motivos.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, tem sido alvo de muitas críticas nas redes sociais depois de ter tirado várias selfies junto do corpo de Pelé, cujo velório decorreu na segunda-feira em Vila Belmiro, nome pelo qual é conhecido o estádio do Santos.

O corpo do astro brasileiro esteve estendido no centro do estádio, num caixão aberto, e o máximo dirigente do órgão que tutela o futebol mundial foi visto a tirar várias fotografias perto da estrutura improvisada.

Pelé morreu na passada quinta-feira aos 82 anos e o seu funeral irá ter lugar esta terça-feira, depois de ontem milhares de pessoas terem-se dirigido a Vila Belmiro para prestarem homenagem ao "Rei".