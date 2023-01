Infantino quer "estabelecer referências para futuros megaeventos", depois do Catar

Questão da violação dos direitos humanos foi muito criticada antes, durante e depois do Mundial, e presidente da FIFA quer assegurar novas regras para as competições do futuro

Gianni Infantino, presidente da FIFA, quer melhorar as condições dos trabalhadores em futuros grandes eventos desportivos. O dirigente vai reunir-se com o presidente da Organização Internacional do Trabalho para criar uma plataforma que assegure alguns direitos humanos básicos.

Como refere o jornal The Guardian, a intenção do dirigente máximo da FIFA passa por "estabelecer referências para futuros megaeventos", depois de um Mundial onde a violação dos direitos humanos foi assinalada como falha gritante da organização.

Estima-se que milhares de trabalhadores tenham falecido na construção dos estádios que serviram de sede para o último Campeonato do Mundo, ganho pela Argentina e realizado, como se sabe, no Catar, país onde vários direitos humanos não são respeitados.