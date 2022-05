Inédito: FIFA nomeia árbitras para apitar no Mundial'2022. Portugueses ficam de fora

Stéphanie Frappart vai apitar jogos do próximo Mundial

Seleções tornam-se históricas pois nunca foram escolhidas mulheres para ajuizar duelos na prova masculina

As árbitras Stephanie Frappart (França), Salima Mukansanga (Ruanda) e Yoshimi Yamashita (Japão) foram nomeadas pela FIFA para dirigem jogos do Mundial'2022, anunciou, esta quinta-feira, o organismo que tutela o futebol à escala global.

As nomeações de Stephanie Frappart, Salima Mukansanga e Yoshimi Yamashita, as únicas mulheres presentes na lista de 36 juízes principais, configuram algo inédito, dado que nunca foram escolhidas mulheres para ajuizar duelos na prova masculina.

A presença feminina não fica por aqui. Neuza Back (Brasil) Karen Díaz Medina (México) e Kathryn Nesbitt (Estados Unidos) são três das 69 árbitras assistentes. Apenas a função de VAR não será desempenhada por qualquer mulher.

De fora das escolhas feitas pela FIFA, que contemplam 129 oficiais de arbitragem, ficaram, tal como em 2018, ano do anterior Campeonato do Mundo, os árbitros portugueses. A competição disputa-se, a partir de dezembro, no Catar.