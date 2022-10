Indonésios divulgam imagens de soldados a espancar adeptos

Forças Armadas da Indonésia admitem excessos por parte dos agentes.

O jornal indonésio "Kompas" divulga esta segunda-feira imagens de um soldado a aplicar um pontapé nas costas de um adepto do Arema que tentava fugir para as bancadas do Estádio Kanjuruhan, em Malang, recinto em que, no sábado, se verificou uma tragédia que provocou mais de 120 mortos, após o jogo que opôs o Arema ao Persebaya.

As fotos foram retiradas de uma filmagem onde se podem ver outras situações de violência sobre os adeptos.

Andika Perkasa, comandante das Forças Armadas da Indonésia admite que possam ter existido excessos por parte das forças de segurança destacadas para o recinto, prometendo investigações céleres.

"Vamos investigar e prometemos tentar terminar até amanhã à tarde", afirmou Andika, admitindo que no vídeo em causa a ação dos agentes "não foi em legítima defesa" o que significa que possa ter havido "um crime".

Segundo disse, não terá havido apenas uma violação disciplinar, mas pode ter-se verificado também um ato criminoso. Andika apelou ainda aos adeptos que tenham feito outras filmagens no recinto para enviarem as mesmas para a entidade que dirige.

"Talvez possa haver outros vídeos que possam ser usados ​​como material para concluirmos a nossa investigação e o processo legal", acrescentou.

Segundo o jornal "Kompas", o pontapé forte do soldado fez com que o adepto caísse no relvado. Não muito longe do local, dezenas de soldados foram vistos a perseguir e a espancar com bastões outros adeptos.