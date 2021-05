Independiente del Valle reage com goleada na Taça Libertadores

A equipa do português Renato Paiva passou a contar os mesmos quatro pontos do Defensa y Justicia, com o qual deverá discutir o segundo lugar,

O Independiente del Valle, comandado pelo português Renato Paiva, goleou na quarta-feira o Universitario por 4-0, em Quito, em encontro da terceira jornada do Grupo A da Taça Libertadores em futebol.

Depois do empate 1-1 na receção aos argentinos do Defensa y Justicia e da goleada por 5-0 sofrida do reduto dos brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira, os equatorianos dominaram os peruanos, passando a somar quatro pontos.

O jovem médio Jhon Sánchez, de 21 anos, foi a grande figura do jogo, ao entrar aos 38 minutos, em substituição de Beder Caicedo, e marcar dois golos: inaugurou o marcador nos descontos da primeira parte, aos 45+3, e "bisou" aos 73.

Os outros golos dos anfitriões foram apontados por Jacob Murillo, aos 61 minutos, e o argentino Christian Ortiz, que fechou a contagem, aos 85, depois de ser lançado aos 66.

A equipa do português Renato Paiva passou a contar os mesmos quatro pontos do Defensa y Justicia, com o qual deverá discutir o segundo lugar, num grupo em que o Palmeiras soma o pleno de nove pontos e está quase nos "oitavos" e o Universitario continua a "zero".

Na próxima ronda, o Independiente del Valle recebe os campeões em título, num embate marcado para terça-feira.