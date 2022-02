Independiente del Valle, de Renato Paiva, inicia campeonato com vitória

Em 2021, o conjunto comandado por Renato Paiva venceu o seu primeiro título de campeão do Equador.

O campeão Independiente del Valle, comandado pelo treinador português Renato Paiva, entrou no domingo a ganhar na primeira fase do campeonato equatoriano, graças a um golo aos 90+11 minutos.

Uma grande penalidade do argentino Jonathan Bauman, melhor marcador do último campeonato, selou o triunfo do Independiente del Valle no reduto do Cumbaya, que atuou reduzido a 10 desde os 71, por expulsão do paraguaio Carlos Monges.

Em 2021, o conjunto comandado por Renato Paiva venceu o seu primeiro título de campeão do Equador, ao bater na final o Emelec, com um triunfo caseiro por 3-1 e um empate 1-1 fora.