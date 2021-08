Independiente del Valle, de Renato Paiva, volta a vencer e lidera no Equador

O Independiente del Valle, orientado pelo português Renato Paiva, voltou este sábado a isolar-se na liderança do campeonato equatoriano de futebol, ao vencer 1-0 na receção ao Aucas, em jogo da quarta jornada da prova.

O Independiente soma quatro triunfos em outros tantos jogos, tendo, no encontro de hoje, beneficiado do golo apontado pelo argentino Jonatan Baumann, aos 40 minutos.

A equipa de Renato Paiva pode agora ser alcançada apenas pelo Barcelona SC, segundo classificado, com nove pontos, e que no domingo joga em casa do Orense, 13.º, com dois pontos.