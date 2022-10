Incrível: River Plate dá o título de campeão ao rival Boca Juniors

O Boca Juniors é o novo campeão da Argentina, beneficiando da derrota do Racing diante do River Plate, o maior dos rivais do clube xeneize

O campeonato da Argentina terminou este domingo de forma dramática e com cenas que, provavelmente, nunca mais serão vistas.

O líder Boca Juniors chegou à última jornada com um ponto a mais que o Racing e os dois candidatos decidiram o seu destino frente aos grandes rivais do... adversário.

Os xeneize dependiam de si próprios para ser campeões, mas não fizeram a sua parte e empataram em casa com o Independiente (2-2). Aos 90', o Racing teve um penálti para fazer o 2-1 sobre o River Plate - resultado que lhe garantiria o título -, mas Armani defendeu o remate de Galván e despertou festejos na Bombonera.

Os millonarios acabaram por fazer o 2-1 nos descontos e o segundo golo de Borja no jogo foi recebido com ovações e cânticos na casa do grande rival.

De referir que o treinador do Boca Juniors é Hugo Ibarra, o ex-lateral que em 2001/02 representou o FC Porto, rendo estado na final da Liga dos Campeões de 2003/04, que os dragões venceram, mas como jogador do Mónaco.