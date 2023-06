Incrível reviravolta vale à Ucrânia vitória na Macedónia do Norte

Reviravolta da Ucrânia na Macedónia do Norte em ronda com poucas surpresas

A Ucrânia conseguiu vencer na Macedónia do Norte, por 3-2, ao recuperar de uma desvantagem de dois golos, numa terceira ronda da qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 sem muitas surpresas.

A perder por 2-0 quando estava disputada uma hora de jogo, a Ucrânia empatou com golos aos 62 e 67 minutos, beneficiando depois da expulsão do defesa Visar Musliu, aos 73, para consumar a cambalhota no marcador com golo de Viktor Tsygankov, aos 83, no encontro disputado em Skopje.

Apesar do triunfo, o primeiro na qualificação, a Ucrânia segue no segundo lugar do Grupo C, atrás da Inglaterra, que foi golear no terreno de Malta, por 4-0.

O triunfo britânico começou a ser desenhado aos oito minutos, com autogolo do defesa Ferdinando Apap. Trent Alexander-Arnold, aos 28, e Harry Kane, aos 31, na conversão de uma grande penalidade, e Callum Wilson, aos 83, selaram a goleada dos comandados de Gareth Southgate, que somam nove pontos.

A Itália, campeã da Europa, e a Macedónia do Norte somam os mesmos três pontos da Ucrânia - todas com dois jogos disputados -, enquanto Malta segue no quinto e último posto, sem pontuar.

A Turquia aproveitou o dia de descanso da Croácia para subir ao comando do Grupo D, ganhando por um sofrido 3-2 na Letónia - em vantagem numérica desde os 83 minutos, permitiu o empate aos 90+4, contudo respondeu com novo golo no minuto seguinte - e aproveitando o surpreendente triunfo da Arménia no País de Gales, por 4-2, com reviravolta materializada com bis de Lucas Zelarayan e Grant-Leon Ranos.

Os turcos contabilizam seis pontos, mais dois do que País de Gales e Croácia, esta com menos uma partida, com quatro pontos, enquanto a Arménia tem três e a Letónia continua a zeros.

O Grupo H conta com quatro líderes, respetivamente a Dinamarca, a Finlândia, o Cazaquistão e a Eslovénia, todos com seis pontos, mais três do que a Irlanda do Norte que perdeu 2-1 em casa do primeiro.

A Suíça passou em Andorra por tangencial 2-1 e com isso perfez nove pontos, mais dois do que a Roménia, que cedeu os primeiros pontos com o empate 0-0 no Kosovo.

A seleção kosovar soma três pontos, menos um do que Israel que ganhou por 2-1 na Bielorrússia, com reviravolta consumada com golos aos 85 e 90+2.