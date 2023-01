Médio entrou ao minuto 84, na partida contra o Brighton (2-1), referente à Taça de Inglaterra, e, aos 86, entrou de forma muito dura em cima de Ferguson. O médio viu amarelo, mas esperava, claramente, uma outra cor, especialmente havendo VAR. Decisão original manteve-se

Fabinho knows himself. The fact that the officials and VAR see this as a yellow card is absolutely terrifying.pic.twitter.com/JYmAlmyv7Z - Callum Castel (@callumcasteln) January 29, 2023