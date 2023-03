Joselu, avançado do Espanhol que festeja o 33.º aniversário na próxima segunda-feira, estreou-se pela seleção espanhola e viveu uma noite de glória. Lançado em campo ao minuto 81, bisou com golos aos 84' e 85', fixando o resultado final em 3-0 para a seleção espanhola na receção à Noruega, em jogo do Grupo A de apuramento para o Europeu.