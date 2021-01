"Incómodo". Cavani reage ao castigo imposto pela Federação Inglesa

Futebolista uruguaio do Manchester United foi suspenso pelo organismo britânico com três jogos de suspensão e uma multa de 111 mil euros pela utilização de uma expressão utilizada na rede social Instagram

Edinson Cavani, futebolista do Manchester United, reagiu, na madrugada desta sexta-feira, através da página oficial de Instagram, ao castigo imposto, na passada quinta-feira, pela Federação Inglesa de futebol por uma publicação considerada como "insultuosa, imprópria e abusiva".

Numa mensagem intitulada "Incómodo", o internacional uruguaio, além de desculpar novamente pelo sucedido, clarificou que não concordou com a punição de que foi alvo e reiterou que não teve intenção de discriminar.

"Não me quero alongar muito, neste momento incómodo para mim. Gostaria de partilhar convosco que aceito a sanção disciplinar por saber que estou fora dos costumes linguísticos ingleses, mas não a partilho. Peço desculpa se ofendi alguém com uma expressão de afeto por um amigo, nada mais longe da minha intenção. Aqueles que me conhecem sabem que o meu esforço procura sempre a alegria do mais simples! Estou grato pelas inúmeras expressões de apoio e afeto, o meu coração está em paz, porque sei que sempre me expressei com afeto de acordo com a minha cultura e modo de vida", lê-se na mensagem.

O internacional uruguaio, de 33 anos, foi castigado pela Federação Inglesa de futebol com três jogos de suspensão, pelo que vai falhar os encontros do Manchester United perante Aston Villa (Liga inglesa), Manchester City (Taça da Liga) e Watford (Taça de Inglaterra), além de uma multa de 111 mil euros e frequência de formação educacional.

Em causa esteve uma publicação feita por Cavani na página oficial de Instagram, após o triunfo dos red devils frente ao Southampton (29 de novembro), jogo no qual marcou dois golos, em que agradece um elogio de um amigo pela exibição protagonizada com a expressão "gracias, negrito".