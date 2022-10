Inclusão de Ucrânia na candidatura ibérica ao Mundial de 2030 é "participar na reconstrução"

Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, mostrou satisfação pela candidatura ao Mundial

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, falou hoje com o seu homólogo ucraniano sobre a inclusão da Ucrânia na candidatura Portugal-Espanha à organização do Mundial 2030, uma forma de "participação na reconstrução" do país invadido pela Rússia.

"Esta manhã tive a oportunidade de trocar mensagens com o meu colega ucraniano, Dmytro Kuleba, em que ambos manifestámos grande satisfação por podermos começar a pensar no momento em que Portugal, Espanha e Ucrânia podem juntos ser anfitriões de uma celebração de paz, fraternidade e participar na reconstrução da Ucrânia", disse João Gomes Cravinho, questionado pelos jornalistas em Paris.

O ministro português detalhou que esta iniciativa partiu do "mundo do futebol", com as federações dos dois países ibéricos a terem contactado a federação ucraniana para incluir o país na candidatura à organização do Mundial de 2030.

"É uma iniciativa que vem do mundo do futebol. Como se sabe, Portugal e Espanha já estavam a desenvolver uma candidatura conjunta e, entre a federação portuguesa e espanhola de futebol desenvolveu-se a ideia de convidar a federação ucraniana, que aceitou a proposta", explicou o ministro.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou na quarta-feira o simbolismo de vitória, após ter sido conhecido que a Ucrânia vai integrar a candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Mundial2030 de futebol.

Esta candidatura "é mais do que um símbolo de fé na nossa vitória comum", escreveu Zelensky na sua conta oficial na rede social Twitter, acrescentando que "a Ucrânia vai resistir, prevalecer e ser reconstruída com a solidariedade dos seus parceiros".

A escolha dos países organizadores do Mundial2030 está prevista para o 74.ºcongresso da FIFA, em 2024, após Portugal ter recebido o Euro2004 e a Espanha o Euro1964 e o Mundial1982, ao passo que a Ucrânia albergou o Euro2012, em conjunto com a Polónia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português está na capital francesa para visitas à UNESCO, ao Museu do Louvre e para um encontro bilateral com a sua homóloga francesa, Catherine Colonna, na sexta-feira.