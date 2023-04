Incêndio no balneário do Empoli atrasa início de jogo da Serie A

O Empoli-Lecce desta segunda-feira começará com uma hora de atraso

Um curto-circuito provocou um incêndio no balneário do Empoli, no estádio Castellani, antes da partida contra o Lecce, esta segunda-feira.

Os bombeiros intervieram imediatamente e a partida teve de ser atrasada em um hora, para se fazerem inspeções e determinar que o problema esteja resolvido.

Os atletas do Empoli ficaram sem poder entrar no seu balneário, enquanto os do Lecce aqueciam no relvado.

Rinviata #EmpoliLecce: principio di incendio al Castellani

Si attendono notizie definitive: posticipo di un"ora o più, si attende la decisione ufficiale #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/cyZuQqUiKO - DAZN Italia (@DAZN_IT) April 3, 2023

