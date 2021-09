Não há registo de feridos, de acordo com a imprensa inglesa.

Um incêndio deflagrou no estádio do Tottenham na manhã desta quinta-feira. De acordo com a imprensa britânica, 300 pessoas foram retiradas do prédio de nove andas, anexado ao recinto desportivo, onde trabalham funcionários do clube londrino e que também funciona como centro de vacinação contra a covid-19.

Não há registo de feridos ou danos materiais significativos, segundo os meios de comunicação social locais.