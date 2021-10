Andorra e Inglaterra jogam no sábado, no Estádio Nacional de Andorra.

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira, no palco do Andorra-Inglaterra, relativo à qualificação para o Mundial'2022. O fogo começou junto do banco de suplentes do Estádio Nacional de Andorra, mas não terá chegado ao tapete verde.

A partida entre as duas seleções está agendada para amanhã, sábado, às 19h45.

Veja as imagens: