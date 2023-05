Inaugurada estátua de bronze em homenagem a Reyes, falecido em 2019

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Monumento ao ex-Benfica em Utrera, na província de Sevilha

Falecido em 2019 em acidente de automóvel, o ex-Benfica José António Reyes já tem uma estátua em bronze em sua homenagem na sua terra natal, em Utrera, na província de Sevilha.

O monumento, do artista Constantino Gañán, está no Paseo de Consolación de Utrera, às portas do Estádio Municipal San Juan Bosco.

A cerimónia de inauguração foi assinalada pelo Sevilha nas redes sociais. Estiveram presentes familiares, dirigentes do Sevilha, e ouviram-se cânticos em nome de Reyes assim como de Puerta, outro jogador do clube que faleceu de forma dramática.

La estatua en recuerdo a José Antonio Reyes ya luce en Utrera. ⚪️ #ReyesLeyenda #SevillaFC - Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 5, 2023

Recorde-se que Reyes faleceu aos 35 anos, a 1 de junho de 2019, num acidente que vitimou também o seu primo, Jonathan Reyes.

Reyes foi internacional espanhol e jogou ainda no Real Madrid, Arsenal, Atlético Madrid e Espanyol. Passou pelo Benfica em 2008/09.