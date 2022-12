Impressionou no Mundial'2022 e o Liverpool já estará a tentar a sua contratação

De acordo com o portal francês Foot Mercato, Jurgen Klopp já se encontrou com os representantes de Sofyan Amrabat.

O portal Foot Mercato avança esta quarta-feira que Sofyan Amrabat, uma das grandes sensações de Marrocos no Mundial'2022, é uma prioridade para o mercado de inverno do Liverpool.

De acordo com os franceses, Jurgen Klopp, treinador dos reds, já se encontrou com os representantes do médio marroquino, que tem contrato com a Fiorentina até 2024.

Amrabat, de 26 anos, leva 20 partidas disputadas esta temporada pelos italianos e, segundo a mesma fonte, a "Viola" vai exigir cerca de 40 milhões de euros pelo seu passe.