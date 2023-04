Imprensa italiana diz que Berlusconi, nos cuidados intensivos, sofre de leucemia

Antigo primeiro-ministro italiano e atual proprietário do Monza está hospitalizado nos cuidados intensivos do hospital San Raffele em Milão.

O estado de saúde do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, dono do Milan entre 1986 e 2017 e atual proprietário do Monza, é complexo, mas estável, estando hospitalizado nos cuidados intensivos do hospital San Raffele em Milão, noticiou esta quinta-feira a imprensa italiana.

Segundo a agência de notícias italiana ANSA, Berlusconi, de 86 anos, foi hospitalizado na quarta-feira e está a receber tratamento para problemas cardiovasculares e para repor o nível de oxigénio no sangue.

Fontes próximas ao líder do partido Força Itália e magnata dos meios de comunicação disseram que Berlusconi passou uma noite tranquila e estava consciente.

Os sérios problemas de oxigenação que alegadamente colocaram o sistema cardiovascular e os pulmões de Berlusconi sob "stress" podem estar relacionados a problemas em sua medula espinal, acrescentaram as fontes.

O jornal italiano Corriere della Sera publicou que o líder político italiano sofre de leucemia, informação que não foi confirmada pelos médicos de Berlusconi.

Berlusconi - cujo partido atualmente faz parte da coligação governista liderada pela primeira-ministra Giorgia Meloni - tem um pacemaker implantado desde 2006 e já apresentou outros problemas de saúde.

Em 2020 foi internado com covid-19 e pneumonia bilateral no San Raffele, embora tenha recebido alta alguns dias depois.

Na semana passada, tinha estado no hospital San Raffaele para fazer exames e quando saiu, agradeceu a "todos quantos quiseram enviar um pensamento ou sinal de afeto por estes dias".