Imprensa italiana aponta Herrera como possível reforço da Roma, de Mourinho

O mexicano de 31 anos termina contrato com o Atlético de Madrid no final da temporada, pelo que poderá começar a negociar com outro clube já em janeiro.

O antigo médio do FC Porto Héctor Herrera está na mira da Roma. O internacional mexicano está em final de contrato com o Atlético de Madrid e a imprensa italiana aponta-o como possível reforço da equipa de José Mourinho.

O principal obstáculo para a contratação de Herrera, já em janeiro, será o salário, que ronda os 3,5 milhões de euros por temporada.