Imprensa inglesa garante: Vlahovic continua a ser uma prioridade para o Manchester United

Futuro de Cristiano Ronaldo continua em aberto e, no entretanto, red devils procuram uma alternativa forte no mercado. Ralf Rangnick já o tinha colocado numa lista de prioridades

O futuro de Cristiano Ronaldo continua a ser um ponto de interrogação em Old Trafford e o Manchester United vai procurando alternativas em caso de uma saída do português. Vlahovic, da Juventus, continua a ser um nome muito bem encarado.

De acordo com o Telegraph, o sérvio, que custou mais de 80 milhões de euros à Juventus há quase um ano, continua a ser observado ao detalhe pelos responsáveis do Manchester United, que até podem aproveitar a má fase da vecchia signora para ganhar vantagem negocial.

Dusan Vlahovic fez parte de uma lista elaborada por Ralf Rangnick, técnico do Manchester United durante boa parte de 2021/2022. O alemão chegou a Old Trafford e exigiu vários nomes fortes para ser competitivo, como o de Luis Díaz, mas os red devils não contrataram ninguém na reabertura do mercado.