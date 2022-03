Imprensa francesa e o pós-Bernabéu do PSG: a falta de liderança e o silêncio sepulcral

Jornal 'L"Equipe' deu conta do estado de espírito do grupo de trabalho depois da derrota por 3-1 que custou a eliminação da Liga dos Campeões

Construído a pensar no título europeu, o PSG já está fora da Liga dos Campeões ainda antes do fim da primeira quinzena de março. A eliminação no Bernabéu foi particularmente complicada de lidar e o Jornal 'L"Equipe' deu conta de dias muito complicados no balneário.

Primeiro, o diário francês destacou o silêncio sepulcral do grupo de trabalho, que praticamente não disse uma única palavra desde a chegada aos balneários no final do encontro. Entre fim de jogo e viagem de regresso a Paris, apenas "rostos congelados" e olhares "vazios".

Leia também Internacional Eliminação europeia já causa vitímas no PSG: dois nomes na porta de saída Após a despedida nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o PSG quer limpar a casa e já tem dois nomes apontados à saída: Ángel Di María e Gini Wijnaldum

O jornal destacou ainda, entre os momentos de angústia passados no balneário, a particular tristeza de elementos como Mbappé, Verrati e Donnaruma e a falta de liderança de Marquinhos, que, segundo o 'L"Equipe', não passou despercebida aos colegas.

Quem também ficou mal tratado do desaire foi Mauricio Pochettino. As constantes notícias a associar o nome do técnico ao comando do Manchester United já não davam grande margem para que se pensasse na continuidade, mas o antigo treinador do Tottenham sente que a eliminação na Champions vai mesmo significar a saída no final da época.