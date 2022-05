A imagem que causa furor em Espanha: Mbappé está em Madrid

Mbappé está em final de contrato com o PSG

O jogador foi visto num restaurante em Madrid, durante o almoço, o que fez disparar os rumores sobre o seu ingresso no Real.

Mbappé é o alvo número um do Real Madrid para a próxima temporada e, segundo avançou a "Cadena Cope", está esta segunda-feira na capital espanhola, juntamente com Achraf Hakimi, companheiro de equipa no PSG.

Os dois foram vistos num restaurante em Madrid, o que fez disparar os rumores sobre a possível contratação por parte do Real Madrid.

Recorde-se que, recentemente, surgiu a notícia de que o avançado tinha chegado a um acordo para renovar o contrato com o PSG - o atual termina no final da época - , mas a informação foi desmentida pela mãe do internacional francês, que deixou tudo em aberto.