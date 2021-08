Imprensa espanhola dá transferência de Mbappé para o Real como iminente

Francês deve ser oficializado nos próximos dias ou mesmo horas

Esta próxima sexta-feira pode tornar-se no Dia D da novela Mbappé/Real Madrid. O francês estará mesmo muito perto de assinar com os merengues, depois de longos dias de especulação, avanços e recuos.

Segundo o diário Marca, a transferência é praticamente certa e poderá ficar fechada amanhã, uma vez que o PSG aceitou a proposta de 170 milhões e que o desejo do jogador é mesmo representar o Real Madrid.

Mesmo que o negócio possa não ficar já fechado, uma coisa parece certa: Mbappé, para já, é carta fora do baralho para o próximo jogo do PSG na Liga, diante do Reims. E para o resto da época, também?