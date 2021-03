Imprensa espanhola avança: Aguero de saída do City e já com pré-acordo

Avançado argentino perto de rumar ao Barcelona, de acordo com o diário As.

O futuro de Sergio Aguero estará próximo da resolução e com uma mudança de paragens à vista: de acordo com o diário As, Joan Laporta, presidente recém-eleito do Barcelona, já terá preparado um acordo com o avançado argentino, que pode, desse modo, colocar um ponto final na ligação de dez anos ao Manchester City.

A publicação do país vizinho refere que, nestes moldes, Aguero rumaria ao Barça a custo zero, uma vez que o contrato que o liga ao clube inglês expira no final da presente época. Em Camp Nou, teria reservado um papel semelhante ao que Henrik Larsson desempenhou entre 2004 e 2006 com a camisola "blaugrana": o de arma (pouco) secreta, tendo em conta que a sua eventual contratação não invalida a aquisição de outro grande nome para a frente de ataque, como Erling Haaland, por exemplo.

Aguero, de 32 anos, representa o City desde 2011 e, esta época, tem sentido dificuldades em atuar com regularidade. Entre lesões e a preferência de Guardiola por outros jogadores, o dianteiro argentino soma apenas 13 jogos, nos quais apontou três golos.

De referir ainda que João Félix, avançado português do Atlético de Madrid, foi apontado pelo Daily Mail como possível sucessor de Aguero em Manchester.