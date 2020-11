Imprensa do Brasil minimiza primeira derrota de Abel: "Equipa desfigurada já antes de a bola rolar"

Após arrancar com quatro vitórias e um empate, o técnico Abel Ferreira sofreu a primeira derrota à frente do Palmeiras no último sábado. Com imensos desfalques em virtude de um surto de casos positivos de Covid-19, imprensa brasileira tirou dos ombros do treinador o peso do revés para o último classificado do Campeonato Brasileiro, o Goiás.

"Para fazer qualquer análise sobre a atuação do Palmeiras na derrota por 1 a 0 contra o Goiás, é preciso, antes de tudo, levar em conta que a equipa tinha 21 jogadores ausentes", observou o portal Globoesporte.com.

O Palmeiras não pediu o adiamento do encontro, apesar de ter o plantel quase todo infetado pelo novo coronavírus, com 17 casos positivos, mais lesionados. Além disso, no jogo com o lanterna-vermelha, a equipa ficou reduzida a 10 e perdeu outro jogador, por lesão.

O portal UOL destacou na manchete: "Palmeiras de Abel chega ao limite com onda de desfalques". Na peça, o site apontou uma equipa "desfigurada já antes de a bola rolar", com "o Alviverde chegando ao seu limite". Foi ainda observado que "a derrota interrompeu a série de nove jogos de invencibilidade da equipa e marcou o primeiro revés de Abel Ferreira no comando alviverde".

O Palmeiras agora se prepara para o jogo eliminatório pela Taça Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira, contra o Delfín, no Equador. O técnico Abel Ferreira ainda não sabe quantos jogadores poderá ter à disposição. Será o jogo mais importante do treinador português desde que chegou ao Brasil.