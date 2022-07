Imprensa britânica avança que Guardiola já escolheu o sucessor de Aké

O internacional neerlandês está a ser negociado pelo Chelsea, mas o City só está disposto a vendê-lo depois de assegurar o seu substituto

Com Raheem Sterling já fechado para o Chelsea, o Manchester City está a acautelar a saída de Nathan Aké, também os blues, com a Imprensa britânica a avançar que Pep Guardiola já selecionou o sucessor do neerlandês: Josko Gvardiol.

O central croata, de 20 anos, é considerado um dos defesas mais promissores da atualidade, mas a sua vinda para o Etihad prevê-se como difícil, uma vez que o jogador tem contrato até 2026 com o Leipzig e estará até em vias de renovar o vínculo com o clube.

Apesar disso, o City estará decidido em apenas permitir a saída de Aké, central de 27 anos (também pode atuar no corredor esquerdo da defesa) que já acertou termos pessoais para regressar a Stamford Bridge, onde foi formado, depois de assegurar o sucessor do neerlandês.

Na temporada passada, Gvardiol registou dois golos e três assistências em 46 jogos disputados pelo Leipzig, que o comprou ao Dínamo de Zagreb no verão passado, a troco de cerca de 19 milhões de euros.