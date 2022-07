Imprensa argentina avança os valores que a Roma terá apresentado a Dybala

Dybala, internacional argentino livre no mercado

De acordo com o canal argentino TNT Sports, a Roma apresentou um vínculo de quatro temporadas ao avançado, que está livre no mercado

Paulo Dybala, depois de sete temporadas na Juventus, é um jogador livre no mercado e, após o interesse do Inter ter esmorecido, é agora a Roma, treinada por José Mourinho, que tem sido apontada como o clube mais próximo de vir a contar com o internacional argentino na próxima temporada.

Nesse sentido, o canal argentino TNT Sports avança este sábado quais os valores que a Roma apresentou a Dybala: um contrato válido quatro épocas, com um salário de seis milhões de euros por temporada, a que podem acrescer bónus de rendimento.

A confirmarem-se estes valores e a própria transferência, o avançado receberá menos 1,3 milhões de euros anuais na capital italiana do que em Turim, onde registou 15 golos e seis assistências em 39 jogos na época transata.

Já em Itália, o Calciomercato acrescenta que José Mourinho ligou este sábado a Dybala, de forma a perceber se o dianteiro de 28 anos está inclinado a ingressar na Roma, uma chamada que terá feito acelerar o negócio.

Ao serviço da Vecchia Signora, Dybala apontou 115 golos em 293 partidas oficiais, tendo levantado um total de 11 troféus, com destaque para cinco Series A consecutivas, entre 2015 e 2020.