Impôs-se com Jorge Jesus e agora é seguido pelo Real Madrid

Arda Guler, médio ofensivo de 18 anos, é pretendido pelo gigante merengue, com vista a uma integração na academia.

Depois de uma época em que se impôs no Fenerbahçe, sob o leme de Jorge Jesus - técnico deixou o cargo no final da época - Arda Guler está na lista de compras do Real Madrid.

De acordo com o jornal Marca, o jovem médio ofensivo turco, de 18 anos, que também pode atuar como extremo, está a ser seguido há algum tempo pelo gigante merengue, que está confiante na sua contratação, até porque tem uma cláusula de rescisão relativamente acessível - 18 milhões de euros.

A confirmar-se a compra, a promessa turca, que já é internacional A pela seleção, tendo marcado o seu primeiro golo na segunda-feira, diante do País de Gales (2-0), será integrada numa primeira fase na equipa B do Real Madrid, mais conhecida como Castilla, com vista a uma subida futura ao plantel principal.

Em 2022/23, Guler apontou seis golos e sete assistências em 35 jogos, ajudando o Fenerbahçe a vencer a Taça da Turquia, para além de ter terminado o campeonato turco na segunda posição, atrás do campeão Galatasaray.