Immobile, capitão da Lázio, sofre acidente de viação perto do Olímpico de Roma

Carro do avançado italiano embateu contra um elétrico, que, segundo o jogador, "passou um sinal vermelho"

Ciro Immobile, figura e capitão da Lázio, apanhou um valente susto, na manhã deste domingo, depois de bater com o seu carro num elétrico, nas imediações do Estádio Olímpico de Roma.

O acidente, que aconteceu na Ponte Matteotti, resultou em sete feridos, transportados entretanto para o hospital. Immobile ficou bem, apenas com "dores no braço", depois de um choque que as imagens comprovaram ter sido violento.

O internacional italiano, que levava as duas filhas no carro, acusou o elétrico de ter passado um sinal vermelho e, assim, ter causado a colisão.