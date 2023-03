Na madrugada desta sexta-feira, a Argentina bateu o Panamá, por 2-0, num jogo particular, mas o melhor da noite aconteceu antes da bola começar a rolar. Foi o primeiro jogo da seleção albiceleste após a conquista do Mundial'2022 e a equipa foi recebia em apoteose, com vários jogadores, e também o treinador Scaloni, a emocionaram-se com a festa.

Veja os vídeos: