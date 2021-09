Imagem impressionante: a perna de Aleix Vidal após entrada de Pezzella

Aleix Vidal, agora no Espanhol, lesionou-se com gravidade

Aleix Vidal, agora no Espanhol, lesionou-.se com gravidade no decorrer da equipa de Barcelona com o Bétis. Apesar de ter marcado um golo no regresso à cidade da Andaluzia, onde se destacou ao serviço do Sevilha, o lateral acabou por sair lesionado.

Vidal foi suturado com 15 pontos na tíbia direita na sequência de um lance com Germán Pezzella, central bético que viu o cartão vermelho - após revisão do VAR - na sequência do lance.

O jogador do Espanhol ainda se manteve em campo, mas acabou por ser substituído pouco depois.