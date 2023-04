Ilibado das acusações de violação, Greenwood pode acabar num grande de Itália

Segundo o jornal The Sun, o extremo inglês pode juntar-se à equipa de Rafael Leão. Jogador continua afastado do plantel do Manchester United

Mason Greenwood, ilibado há pouco tempo das acusações de violação, é, nesta segunda-feira, associado ao Milan, equipa onde milita o português Rafael Leão.

De acordo com o jornal The Sun, os rossoneri apreciam as qualidades do extremo, que se começava a afirmar na equipa principal do Manchester United, antes de ser afastado devido às acusações de violação.

O jogador, ligado aos red devils até 2025, continua sem contar para Ten Hag. À comunicação social já admitiu sentir-se "aliviado" pela conclusão do processo.