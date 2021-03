Ilhas Comores vão jogar a CAN pela primeira vez na história

Empate com a seleção do Togo valeu a qualificação quando ainda falta uma jornada para o fim do apuramento.

Fez-se história na qualificação para a CAN: as Ilhas Comores empataram esta quinta-feira com o Togo, 0-0, tento garantido matematicamente a presença na 33.ª edição da prova.

Assim, quando ainda falta disputar uma jornada do Grupo G, sabe-se que a CAN contará com pelo menos um estreante.

As Ilhas Comores, líderes do seu grupo, com nove pontos em cinco jogos realizados, juntam-se assim a Camarões, Senegal, Argélia, Mali, Tunísia, Burkina Faso e Guiné-Conacri no grupo de equipas já apuradas.