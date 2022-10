Iker Casillas reage à Bola de Ouro: "Continuo sem perceber..."

Antigo guarda-redes do FC Porto e do Real Madrid não compreende classificação de Thibaut Courtois na luta pelo prémio e recorreu às redes sociais para o expressar.

Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, foi considerado esta segunda-feira o melhor guarda-redes da temporada 2021/22, vencendo o Troféu Lev Yashin nos prémios da Bola de Ouro atribuídos pela France Football.

Na luta pela Bola de Ouro, que premeia o melhor futebolista da temporada, o guardião belga arrecadou o sétimo lugar e Iker Casillas, antigo guarda-redes do emblema merengue e do FC Porto, não conseguiu compreender a classificação.

"Fico feliz pelo Thibaut Courtois. É, de longe, o melhor guarda-redes do mundo. O que não me deixa feliz é o facto de não o terem colocado no pódio final para a Bola de Ouro. Continuo sem perceber em que se baseiam os que elegem este prémio", escreveu o antigo internacional espanhol na sua conta do Twitter.