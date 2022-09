Ihattaren, com supostas ligações à Máfia, vê o seu Porsche de topo de gama incendiado

Irmão do futebolista já tinha vivido situação semelhante nos últimos dias, o que leva a crer que tal não possa ser uma coincidência

Mohamed Ihattaren, jovem jogador do Ajax, que já foi associado à Máfia dos Países Baixos, viu o seu Porsche de mais de 180 mil euros ser incendiado na noite de segunda-feira.

A situação é particularmente relevante uma vez que o irmão do futebolista que está em Amesterdão por empréstimo da Juventus tinha vivido uma situação semelhante, há poucos dias.

Leia também Internacional Juventus prepara limpeza e ex-FC Porto pode estar de saída Alex Sandro e Cuadrado, com ordenados na ordem dos seis e dos cinco milhões de euros, terminam contrato e a renovação está em risco. Quanto a entradas, Pulisic (Chelsea) é pretendido

A polícia não descarta a possibilidade de fogo posto, até devido à coincidência já assinalada. As autoridades acreditam ainda que a família da mulher do futebolista pode estar na origem de uma série de recentes ameaças feitas ao atleta, que, de acordo com a imprensa neerlandesa, pode conhecer gente ligada ao crime, mas que não está necessariamente por dentro de qualquer organização.

Mohamed Ihattaren tem sido ligado à organização criminosa "Mocro Maffia", que opera nos Países Baixos e na Bélgica. Esta organização tem atualmente vários membros a ser julgados no "caso Marengo", que investiga assassinatos, entre outros delitos.