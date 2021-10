IFAB recomenda a permanência das cinco substituições num jogo além de 2022

Organismo apresentou sugestão por intermédio de pedidos de confederações, associações e ligas de futebol. Proposta de alagamento do período de intervalo foi recusada

Tomada como medida temporária até dezembro de 2022, devido aos efeitos da pandemia de covid-19, as cinco substituições poderão continuar a ser feitas para além do próximo ano. O IFAB, órgão internacional que dita as leis de jogo, anunciou que recomendou à FIFA, a pedido de várias entidades, para que a alteração seja efetiva.

"Na sequência de de pedidos de confederações, associações e ligas (...) para que esta opção fosse introduzida permanentemente nas Leis do Jogo, [o IFAB] recomendou hoje que as competições deveriam poder decidir sobre o aumento do número de substitutos (....) enquanto que o número atual de substituições deveria permanecer o mesmo", lê-se numa nota publicada, esta quarta-feira, pelo IFAB.

A alteração à terceira lei de jogo, que antes previa a realização máxima de três alterações por encontro, ocorreu em maio de 2020, como forma de mitigar o impacto das pausas competitivas impostas pela pandemia de covid-19, tendo sido fixada até ao fim de 2021, mas entretanto foi estendida até ao final do próximo ano.

Em reunião com o painel de especialistas, além da recomendação sobre substituições num jogo, foi avaliada negativamente a proposta, feita pela CONMEBOL, de alargar o tempo de intervalo de 15 para 25 minutos, por causa do "potencial impacto negativo no bem-estar do jogador resultante de período longo de inatividade."