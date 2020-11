"Idiota" e "um desastre": Roy Keane arrasa jogador do Manchester City

Antigo capitão de equipa do Manchester United não poupou nas críticas a Kyle Walker, defesa dos "citizens".

O Manchester City empatou com o rival Liverpool (1-1) no jogo grande da oitava jornada da Premier League, disputado no domingo e Roy Keane, antigo capitão de equipa do Manchester United, agora comentador na Sky Sports, não poupou nas críticas a um jogador dos "citizens".

Trata-se de Kyle Walker, lateral inglês que originou a grande penalidade favorável ao Liverpool - e convertida por Salah -, ao cometer uma falta sobre Sadio Mané.

Fiel ao seu estilo, o ex-jogador irlandês foi incisivo: "Como é que Mané ganhou o penálti? Porque estava com um idiota à frente. As pessoas dizem-me que Kyle Walker está a jogar bem, mas eu discordo. Tem 30 anos, é internacional inglês e um desastre. Continua a cometer este tipo de erros e é castigado, claro", atirou Keane

Já Micah Richards, antigo defesa do City, foi mais tolerante na análise: "Acho que o Roy está a exagerar um pouco, [Walker] tem sido um dos melhores jogadores do City. Mas arriscou no lance com Mané, devia ter esperado. Quando deu conta, o Mané estava ali e ele derrubou-o", afiançou Richards.