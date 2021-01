Ideia de Odegaard era outra, mas destino do norueguês deve mesmo ser Londres

Criativo do Real Madrid deverá rumar ao Arsenal até ao final da época, avança a imprensa espanhola.

O nome de Martin Odegaard tem estado no centro dos rumores de mercado nos últimos dias, fruto da falta de tempo de jogo no Real Madrid de Zinedine Zidane.

Agora, de acordo com o diário As, o destino do médio norueguês está definido e, nos próximos dias, deverá ser anunciado um acordo de empréstimo ao Arsenal. Ou seja, Odegaard prepara-se para rumar a Londres, numa cedência válida até ao final da presente época.

A vontade do jogador apontaria, contudo, noutro sentido: o criativo de 22 anos teria vontade de regressar a uma casa onde foi feliz, a Real Sociedad, mas o clube basco teria em mente um empréstimo com opção de compra, hipótese que não agrada ao Real Madrid. Os "merengues" pretendem continuar a contar com Odegaard nos seus quadros e, face à aceitação do Arsenal mediante uma simples cedência, a preferência dos dirigentes madrilenos inclinou-se para os "gunners".

Em 2020/21, Odegaard realizou apenas nove jogos pelo Real Madrid, sem conseguir apontar qualquer golo. Seguir-se-á uma nova etapa, num novo país.