"Ida para o Manchester United? Ele não tomou decisões inteligentes..."

Compatriota de Van de Beek considera que o colega de Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot teria mais espaço no país natal e apreciou, por baixo, a sua capacidade

Longe de ter a influência que imaginava quando, em 2020, trocou o Ajax pelo Manchester United, o médio Van de Beek terá, segundo o compatriota Van Basten, errado ao decidir rumar a Old Trafford, dada a sua função e o nível de tolerância em Inglaterra.

"Ele não tomou decisões inteligentes. Jogar como número 10 no Ajax é muito mais fácil do que em Inglaterra. Nos Países Baixos recebe-se uma grande ajuda, têm-se oportunidades, mas fora não é a mesma coisa", afirmou o antigo avançado, ao Voetbal Zone.

Van Basten considerou que Van de Beek, ainda sem atuar nesta época com a camisola dos red devils (suplente não utilizado em três jogos oficiais) "não é assim tão bom" e que "talvez estivesse a apostar demasiado alto" ao ir para o Manchester United.

A cumprir a segunda época em Old Trafford, Van de Beek, que teve a possibilidade de ser emprestado ao Everton, permaneceu no plantel por ordem do treinador norueguês Solsjkaer, disposto a dar-lhe uma nova oportunidade para fazer sobressair talento.

"Tivemos conversações com a direção. Tentámos encontrar um clube, conseguimos o Everton, mas disseram-nos que a transferência não se colocava", revelou o empresário do médio, para quem a chegada de Cristiano Ronaldo é "má notícia" taticamente.

"O [Paul] Pogba costuma jogar no lado esquerda e com a chegada do Cristiano tem de jogar no meio-campo, deixando esse lugar para o Cristiano, o significa menos um espaço para o Van de Beek no meio", referiu Guido Albers.

Na primeira temporada em Old Trafford, Van de Beek participou num total de 36 jogos oficiais, sendo titular em 15 e suplente utilizado em 21 deles, volume de jogo que lhe possibilitou realizar, apenas, um golo e duas assistências.