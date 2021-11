Ida de Xavi para o Barcelona iminente: jogadores do Al Sadd já se despedem do treinador

A chegada de Xavi ao Barcelona deverá estar muito perto de acontecer. Ontem, o treinador orientou a equipa pela última vez, ao que tudo indica.

Xavi Hernández está cada vez mais perto de ser o próximo treinador do Barcelona. O Barça enviou na quarta-feira dois representantes (vice-presidente e diretor para o futebol) ao Catar para discutir a contratação e o treinador espanhol terá mesmo orientado o Al Sadd pela última vez ontem.

A equipa de Xavi empatou 3-3 frente ao Al Duhail, do português Luís Castro, e em todos os golos, os jogadores correram para o banco para festejar com o homem do leme. Depois do jogo, alguns atletas do Al Saad despediram-se, inclusive, de Xaxi, através das redes sociais.

No final da partida, o antigo médio não confirmou a transferência. "Os dois clubes sabem qual é a minha postura, espero que este assunto se resolva rapidamente", referiu em declarações à TV3.