"Icardi rejeitou 40 milhões dos árabes porque prefere o Galatasaray"

Depois de uma época emprestado ao campeão turco, o avançado argentino assinou em definitivo pela equipa, apesar de ter recebido uma proposta choruda para rumar à Arábia Saudita.

O campeão turco Galatasaray apresentou este domingo os seus reforços até ao momento, com claro destaque para Mauro Icardi, avançado que representou o campeão turco na época passada, por empréstimo do PSG, e assinou por três temporadas com a equipa.

Dursun Ozbek, presidente do Galatasaray, aproveitou o evento para discursar aos cerca de 30 mil adeptos presentes, revelando que o internacional argentino, de 30 anos, recusou uma choruda proposta da Arábia Saudita para continuar ao serviço do emblema de Istambul.

"Icardi rejeitou 40 milhões pelos dois anos de contrato que os árabes lhe ofereceram. Icardi prefere o Galatasaray, que o ama muito. Vamos pagar-lhe seis milhões brutos e mais quatro milhões que serão pagos pelo nosso patrocinador. No total, cobrará dez milhões de euros", informou o dirigente turco.

O avançado também prestou declarações no estádio, reiterando a sua satisfação por continuar no clube onde milita o internacional português Sérgio Oliveira.

"Depois da época passada, estou muito contente por voltar a vestir a camisola do Galatasaray. Senti-me parte do projeto e deste grupo. Estou realmente feliz. Os nossos adeptos deram-me um grande carinho. Vamos tentar fazer o melhor possível dentro de campo. Reencontrei-me com as pessoas com que trabalhámos e habituámo-nos a ver-nos todos os dias. Estou muito feliz e agora vamos conquistar novos títulos", afirmou.

Na época passada, Icardi apontou 23 golos e oito assistências em 26 jogos pelo Galatasaray.